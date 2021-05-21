توافد الفنانين على جنازة سمير غانم.. يسرا وإيناس الدغيدي أول الحاضرين

بدء توافد الفنانين على جنازة الفنان الراحل سمير غانم، في مسجد المشير بالتجمع الخامس، من بينهم يسرا، سماح أنور والمخرجة إيناس الدغيدي بالإضافة إلى الإعلامي عمرو الليثي، حيث من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة.

وقال الإعلامي عمر الليثي، إن وفاة سمير غانم خسارة كبيرة حيث رسم البسمة على وجوه الملايين من خلال أعماله التي كان ينتقيها بعناية.

واستقلتا دنيا وإيمي سمير غانم سيارة الإسعاف للبقاء بجوار جثمان والدهما وتوديعه في اللحظات الأخيرة، وحضر أيضا إلى المستشفى وانتقلوا معه إلى مسجد المشير، الفنانون حسن الرداد ورامي رضوان ومحمد ثروت وميرفت أمين ومنير مكرم.

كان قد رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا، مساء أمس، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي وخلل في وظائف الجسم عن عمر يناهز 84 عاما.