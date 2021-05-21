حسن الرداد يصل مستشفى الصفا استعدادا لـ جنازة سمير غانم

وصل الفنانون حسن الرداد، محمد ثروت، محمد أحمد السبكي، ومنير مكرم، منذ قليل، مستشفى الصفا المتواجد بها الفنان الراحل سمير غانم، للاستعداد لـ جنازة سمير غانم.

جنازة سمير غانم

وموعد ومكان جنازة سمير غانم، أعلنته أسرة الفنان الراحل أمس، حيث تقرر صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة الجمعة، وتشييعها من مسجد المشير في التجمع الخامس.

جنازة سمير غانم في مسجد المشير

وأعلنت أسرة سمير غانم، موعد ومكان جنازة سمير غانم، على لسان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنته دنيا سمير غانم، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للفنان سمير غانم، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وداعًا حبيبي».

وقال منير مكرم في تصريحات لـ«الوطن»: «لكل أجل كتاب وتعددت الأسباب والموت واحد، وكان ليا الحظ اني اشتغل معاه في أخر أعماله لما الزهر يلعب».

يشار إلى أن الفنان سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، في خمسينات القرن الماضي، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

كان من أخر أعماله الفنية، مسرحية بعنوان «الزهر لما يلعب»، التي قدم فيها شخصية فرحات، التي شاركه فيها الفنانة شيرين، وكانت واحدة من أهم الفنانات بمشواره الفني.

وتوفي، أمس، أسطورة الكوميديا النجم سمير غانم عن عمر يناهز 84، بعد أن تدهورت حالته مع إصابته باعتلال كلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ولا تزال الفنانة دلال عبدالعزيز داخل أحد المستشفيات بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وسبق وعلمت «الوطن» أنها حتى الآن، لم تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لكونها ترقد في مستشفى آخر ويمنع عنها الزيارة لإصابتها بفيروس كورونا، وأن مسحتها الأخيرة ما زالت إيجابية.