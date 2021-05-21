قبل أن تذهب لاستخراج رخصة قيادة السيارة يجب عليك أن تجهز الأوراق المطلوبة لتقديمها في وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك المثبت في بطاقة الرقم القومي، وأن استيفاء الأوراق هي الخطوة الأولى للبدء في إجراءات استخراج الرخصة وهي جانب فني داخل المرور مثل اختبار القيادة وغيره من الاختبارات، وتحصل على الرخصة بعد اجتياز تلك الاختبارات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة السيارة

«الوطن» تستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة السيارة لأول مرة، أو تجديدها خلال عام 2021، حتى تتجنب المساءلة القانونية من قبل الشرطة خاصة الكمائن المرورية على الطرق:

رخصة قيادة أول مرة

- صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

- ألا يقل السن عن 18 عامًا.

- نموذج 256 مرور، وهو نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة.

- اللياقة الطبية لرخصة القيادة من خلال استخراج شهادتين طبيتين، باطني ونظر، وحاليًا يتم عملهما بوحدة المرور الخاصة بك.

- تقديم 4 صور مقاس 4×6 حديثة.

- تقديم صورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل في حالة إثبات المهنة حاصل على مؤهل وليس موظفًا.

- يشترط نجاح المتقدم في الاختبار الفني طبقًا للوائح قانون المرور.

- إحضار شهادة المخالفات في حالة التجديد فقط.

رسوم تجديد رخصة السيارة

وتختلف رسوم تجديد رخصة السيارة بحسب السعة اللترية لمحرك الموتور، وهي مقسمة كالآتي:

- ذات السعة أعلى من 1030 سي سي، وأقل من 1330 سي سي حوالي 225 جنيهًا مصريًا عن العام الواحد.

- من 1330 سي سي ولا تجاوز سعتها 1630 سي سي تقدر الرسوم بنحو 750 جنيهًا مصريًا عن العام الواحد.

- الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للعام الواحد.

- السعة اللترية أكثر من 2030 سي سي، تقدر رسوم تجديد رخصتها بحوالي 2.5% من قيمة السيارة.