رئيس نقابة المستثمريين ناعيا أحمد بهجت: رجل ذو قيم ومبادئ نادرة

نعى رجل الاعمال محمد جنيدي، رئيس نقابة المستثمريين الصناعيين، أحمد بهجت رجل الأعمال الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وكتب جنيدي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن لله وإليه راجعون، تلقيت خبر صادم بوفاة رجل الأعمال الناجح ذو قيم ومبادئ نادرة هذه الأيام، وهو د. م أحمد بهجت أسأل المولي أن يتقبله بواسع رحمته ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر على فراقه».

وغيب الموت رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، منذ قليل، حسبما أعلنت ابنته شهد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي نعيه، قالت ابنته شهد: «الحمد لله من قبل كل شىء الحمد لله من بعد كل شىء الحمد لله على كل شيء.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وأضاف: «الرجاء الدعاء له والفاتحة.. أما تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا».

واختتمت: «الله يرحمه ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات ويثبته عند السؤال وعلى الصراط ونعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر».

أحمد بهجت فتوح رجل أعمال مصري، يحمل الجنسية الأمريكية، مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية، وشركة إنترفال للسياحة «جزء منها لأن الشركة عالمية» هو فقط وكيل لها في مصر والشرق الأوسط.

البداية من أمريكا كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982، واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد».

تخرج أحمد بهجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974.

المعيد المبتعث للخارج

وتم تعيينه كمعيد في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، واستطاع أن يحصل على شهادة الماجستير عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978؛ لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك، إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979، والدكتوراه عام 1982.

وأثناء معيشته في الولايات المتحدة، كان أحمد بهجت يعمل عملا إضافيا إلى جانب دراسته ليساعده على تحمل مصاريف الإقامة حتى استطاع أن يدخر قدرا مقبولا من المال ساعده على تكوين شركة مع 8 مهندسين أمريكيين قبل أن ينهي دراسته.

وبدأت الشركة أثناء زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك للولايات المتحدة عام 1984، وفي هذا اللقاء طلب الرئيس الأسبق من أحمد بهجت العودة للعمل في مصر قائلا له: «لو الناس مثلك لم يعودوا لمصر فمن سيطور البلد» وكان لهذا اللقاء أثرًا كبيرًا جعله يقرر العودة إلى مصر.