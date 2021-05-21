عاجل.. عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في بيت لحم

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بيت لحم اسنادا للقدس والمواطنين في أراضي الـ48 ونصرة للشهداء في غزة.

وأدى العشرات من المواطنين صلاة الجمعة قبالة مخيم العزة شمال بيت لحم، ثم صلاة الغائب على أرواح الشهداء، تلبية لدعوة القوى والفصائل الوطنية، ثم انطق المشاركون في مسيرة وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.