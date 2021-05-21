السيطرة على حريق بمنزل سكني في الإسماعيلية: دمره بالكامل

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة على حريق نشب في منزل سكني بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد اندلاع حريق في منزل بشارع 3 بقرية سرابيوم بمنطقة القرية النموذجية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده بمعاونة الأهالي.

وأكدت المصادر عدم وجود أي وفيات أو إصابات في الحريق، فيما أسفر الحادث عن احتراق محتويات المنزل بالكامل.

وبحسب الفحوصات الأولية الحريق، فإنه من المتوقع نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في المنزل.

وطالب الأهالي ضرورة توفير نقطة أطفاء في قرية سرابيوم للعمل علي اللحاق بالحرائق قبل امتدادها.

وقال أهالي القرية، إنه يوجد مبنى كبير مخصص الحماية المدنية تم بناؤه منذ عشرين عاماً تقريباً، لكن لم يتم وضع سيارة مطافئ به.

وانتقل إلى مكان الحادث محمد النيال رئيس الوحدة المحلية بسرابيوم، ومها السيد سكرتيرة الوحدة المحلية لمعاينة مكان الحريق.

وتبين أن المنزل تحول إلى حطام وتدهورت كافة محتوياته بالكامل، دون وجود إصابات أو وفيات.

وطالب الأهالي رئيس القرية محمد النيال، بسرعة المطالبة بتواجد وحدة سيارت إسعاف وسيارة إطفاء بالقرية.

وكانت قد تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ خمسيني من حريق نشب في منزله قبل عدة أيام بدائرة حي ثان الإسماعيلية، بعد اشتعال الحرائق داخل المنزل وتمكنت من السيطرة عليه.

وأسفر الحريق عن إصابة العجوز بحروق في مختلف جسده من الدرجة الثانية والثالثة، ونقل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.