حكاية فتاة مشردة منعت 4 شباب من التعدي عليها.. المباحث تلاحق الجناة

لم تهب فتاة مشردة 4 شباب، حاولوا الاعتداء عليها ونهش لحمها في أحد الشوارع بالجيزة، وتصدت لهم لكنها نالت عقابها على موقفها البطولي، وتعرضت للطعنات والضرب المبرح، بحسب ما نشره مجموعة من شهود العيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطالبوا بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم إلى النيابة العامة.

تحريات الواقعة

وبحسب مصادر أمنية، فإن أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تواصل أعمال جمع المعلومات والتحريات عن منفذي الجريمة تمهيدًا للقبض عليهم، وأن أجهزة الأمن استخدمت الصور المنشورة للمجني عليها على مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد هوية الفتاة، وسماع أقوالها حول ما تعرضت إليه من قبل الجناة.

رصد صور الفتاة على فيسبوك

ورصدت أجهزة الأمن مجموعة من الصور لإحدى الفتيات المشردات في الشارع وبها جروح نافذة بالذراع الأيمن والساق، بعد أن نشرها عدد من رواد فيسبوك، وقالوا: «حقك ما يضيع ولو لآخر يوم لازم هنوصل للكلاب دول ويتحاسبوا»، وذكروا أن مجموعة من الشباب تعدوا عليها بالضرب وأثناء دفاعها عن نفسها، أقدموا على ضربها بشكل مبرح.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط الجناة، من خلال مراجعة الكاميرات في المحال التجارية القريبة من مكان الجريمة حتى يتم تحديد هوية منفذي الجريمة وإلقاء القبض عليهم لما ارتكبوه من جرم بحق الفتاة.

‏بلاغ‏ ‏مؤسسة معانا

كما تلقت مؤسسة «معانا» لإنقاذ إنسان، يفيد بتعدي مجموعة من الأشخاص على فتاة مشردة بإحدى شوارع منطقة الوراق في وضع خطر وغير واعية، وتم التعامل الفوري معها ونقلها للدار، وأثناء الكشف الطبي والفحص تبين أنها معتدى عليها وبها جروح قطعية في مناطق متفرقة في الجسم، مهملة وملوثة دون علاج بعد الواقعة.