مسلسل الطاووس الحلقة 20.. حفظ قضية اغتصاب سهر الصايغ

بدأت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 20 بقرار النيابة بإخلاء سبيل زين وطارق المنزلاوي، والتحفظ على حماد الذي يجسد شخصيته الفنان مهند، لاتهامه بقتل اليوتيوبر الشهير علي المنزلاوي.

مسلسل الطاووس الحلقة 20

وقررت النيابة في مسلسل الطاووس الحلقة 20 حفظ قضية الاغتصاب لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد إدلاء سهر الصايغ التي تجسد شخصية أمنية الشابة التي تعرضت للاغتصاب في أحد فنادق الساحل الشمالي، والتي أخلت بالاتفاق مع حماد الذي كان يساومها على تبرأته مقابل أن يعترف على الشباب بقيامهم باغتصابها وقتل اليوتيوبر.

إخلاء سبيل زين وطارق المنزلاوي

تم إخلاء سبيل زين وطارق المنزلاوي وسط فرحة ظهرت عليهم وعلى المحامي ضياء شاهين، والد زين، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

وخلال الحلقة، اتفق المحامي ضياء مع أحد الرجال الذين استغلهم المحامي كمال الأسطول، الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، لكي يظهر في لقاء تلفزيوني ويقوم بالتشهير بكمال انتقاما منه، ولإلهاءه أيضا عن العبث في قضية الاغتصاب.

يخبر كمال أمنية بحفظ القضية لتنهار من البكاء، وتتسائل هو قول الحق يعرضها لضياع حقها، لتهدأها الست ماتيلدا والتي تجسد شخصيتها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتقول لها إن حقها لن يضيع ولكن عليها أن تبدأ حياتها من جديد.

ومن جانبه، يطالب رئيس تحرير الجريدة التي تعمل بها فريدة في الحلقة العشرين من مسلسل الطاووس، بالتوقف عن الكتابة في هذه القضية وأعطى لها إجازة مفتوحة لكي تهدا أعصابها.

تتفف فرح مع المستشار والد كريم صاحب حفل الزفاف الذي وقع به الاغتصاب والذي يجسد شخصيته الفنان جمال عبدالناصر مع فرح أرملة كريم بأن يستمروا في هذه القضية حتى يساعدوا أمنية في أخذ حقها من هؤلاء الشباب، كما طالبها بألا تتوقف عن النشر على الصفحة المناهضة لقضية الاغتصاب والمدافعة عن أمنية وبدورها تهاجم الشباب.