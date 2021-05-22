مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-5-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في مواقيتها المحددة، وتقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 22 مايو، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:17 صباحًا.

أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

أذان العصر: 03:28 مساءً.

أذان المغرب 06:46 مساءً.

أذان العشاء: 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:17 صباحًا.

أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

أذان العصر: 03:36 مساءً.

أذان المغرب: 06:54 مساءً.

أذان العشاء: 08:25 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

أذان الفجر: 03:17 صباحًا.

أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

أذان العصر: 03:28 مساءً.

أذان المغرب 06:46 مساءً.

أذان العشاء: 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:13 صباحًا.

أذان الظهر: 11:51 صباحًا.

أذان العصر: 03:28 مساءً.

أذان المغرب 06:46 مساءً.

أذان العشاء: 08:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:12 صباحًا.

أذان الظهر: 11:51 صباحًا.

أذان العصر: 03:30 مساءً.

أذان المغرب 06:48 مساءً.

أذان العشاء: 08:19 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:21 صباحًا.

أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

أذان العصر: 03:27 مساءً.

أذان المغرب 06:45 مساءً.

أذان العشاء 08:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:27 صباحًا.

أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

أذان العصر: 03:22 مساءً.

أذان المغرب 06:40 مساءً.

أذان العشاء: 08:06 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:27 صباحًا.

أذان الظهر: 11:50 صباحًا.

أذان العصر: 03:19 مساءً.

أذان المغرب 06:37 مساءً.

أذان العشاء: 08:02 مساءً.