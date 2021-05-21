تفاصيل المرة الوحيدة لحلاقة سمير غانم شاربه وخلع الباروكة على الشاشة

كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن عدد من اللقطات النادرة فى مشوار الراحل الفنان القدير سمير غانم، خلال مسيرته الفنية ومنها: حلق شاربه للمرة الأولى وخلع الباروكة»، بالإضافة إلى كواليس فوازير فطوطة للراحل والتى كانت من إنتاج الليثى على مدار 10 سنوات.

وقال الليثي، في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، إن نجم الكوميديا الراحل سمير غانم حقق نجاحا كبيرا في الفوازير وبخاصة «فطوطة»، حيث بدأ الليثى إنتاج تلك الفوازير منذ العام 1992، موضحا أن من أبرز الفوازير على سبيل المثال؛ كانت «المتزوجون» والتي تناولت 30 شخصية في التاريخ وزوجاتهم مثل جرباتشوف ونجيب الريحاني وهتلر «جميع أنواع الشخصيات التاريخية تقريبا».

وأضاف أنه بعد ذلك تم تقديم فوازير المضحكون وكانت إخراج المخرج الكبير هاني لاشين «عملنا مع بعض فوازير أهل المغنى كان بيجسد فيها الأستاذ سمير كل يوم واحد من أهل المغنى في حلقته لما جسد مايكل جاكسون، ومش هنسى حلقته لما جسد محمد عبد الوهاب».

عمر الليثي يحكي كواليس فوازير سمير غانم

كما تذكر الليثى المرة الوحيدة التي اضطر فيها الراحل لحلق شاربه فى إحدى الحلقات: «في حلقة من الحلقات اللي تطلب من الأستاذ سمير أنه أول مرة يحلق شنبه وفعلا سمير وافق وحلق شنبه، حلقة عبد الوهاب، ودي كانت أول مرة في حياته منذ الصغر أنه يحلق شنبه وده علشان خاطر يقدم الحلقة بمصداقية شديدة».

واستكمل الليثي عن حلقة أخرى قرر «سمورة» أن يخلع باروكة الشعر: «وأذكر مرة تانية أن سمير علشان يعمل حلقة جرباتشوف الزعيم الروسي السابق طلب منه أنه يقلع الباروكة وسمير وافق على طول ساعتها الله يرحمه، وقلع الباروكة علشان يجسد الشخصية بشكل متقن جدا مكنش عنده مشكلة أنه يعمل أي حاجة في سبيل مصداقية الأداء ومصداقية الصورة اللي بتخرج للمشاهدين».

وأنهى الإعلامى الكبير حديثه بالدعاء للراحل بالرحمة: «ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته، خسارة للفن المصري والعربي وللعالم إنسان بأخلاقيات وفن وإبداع وعزائنا الوحيد أن أعماله موجودة وباقية وسوف يستمر بسمة مصر كما كان».