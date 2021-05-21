عاجل.. وصول القافلة المصرية إلى معبر رفح "هدية الرئيس للشعب الفلسطيني" (صور)

وصلت القافلة التي نظمتها القوى السياسية والتي تتضمن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن»، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، إلى معبر رفح؛ لدعم الشعب الفلسطيني، وتحوى القافلة مستلزمات طبية وغذائية ومواد تموينية.

ويرافق القافلة التي وصلت إلى ميناء رفح، 30 نائبًا من مجلسي «النواب» و«الشيوخ» من أعضاء أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن» فضلًا عن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كانت الأحزب والقوى السياسية، قد أعلنوا حالة استنفار فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة، بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لتجهيز كمية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، تحملها 80 شاحنة؛ لتوجيهها للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية، إن القافلة تحوى أكثر من 75 شاحنة وتحمل أطنانا من المواد الغذائية والطبية، موضحا أنه جرى ترتيبها بجهود ائتلاف دعم مصر المشكل من أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والشعب الجمهوري.