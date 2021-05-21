انطلاق قافلة القوى السياسية إلى معبر رفح لدعم الشعب الفلسطيني.. فيديو

انطلقت منذ قليل، قافلة نظمتها القوى السياسية من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في طريقها إلى معبر رفح، لدعم الشعب الفلسطيني، حيث وتحوي القافلة مستلزمات طبية وغذائية ومواد تموينية.

وفور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، شهدت أمانات الأحزاب المصرية بجميع محافظات الجمهورية؛ حالة من الاستنفار لتجهيز كمية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، تحملها 80 شاحنة؛ لتوجيهها للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

ويرافق القافلة 30 نائبًا بمجلسي «النواب» و«الشيوخ» من أعضاء أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.