نجوم الفن يجتمعون في وداع سمير غانم (فيديو)

شهدت جنازة الفنان الراحل سمير غانم، أكبر تجمع فني لوداعه قبل أن يواري الثرى في مثواه الأخير، وحرص مجموعة كبيرة من الفنانين على أداء صلاة الجنازة على روح الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير في التجمع الخامس.

وكانت الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي من أول الحاضرين، وتوافد بعد ذلك عدد كبير من الوسط الفني والثقافي، على رأسهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ومن الفنانين: أشرف زكي، روجينا، سماح أنور، هشام ماجد، لبلبة، بوسي شلبي، هالة صدقي، وفاء عامر، إلهام شاهين، الإعلامي عمرو الليثي، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، حمادة هلال، محمد حماقي، عمرو سعد، كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، محمد أسامة «أوس أوس»، عمرو وهبة، ماجد المصري، محمود حميدة، سمير صبري، وعمرو محمود ياسين.

وكانت ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة من أبرز الحضور، وشريف رمزي، بيومي فؤاد، رامي صبري، الأب بطرس دانيال، دينا، محمود الليثي، صابرين، أحمد بدير، نهال عنبر، ميرفت أمين، دارين حداد، بسمة، محمد محمود، أمير مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بالإضافة إلى إيهاب فهمي، أحمد الإبياري، طارق الإبياري، هاني رمزي، محمود الليثي، وسلوى محمد علي.

وبعد صلاة الجنازة، تم دفن جثمان الفنان الراحل في مقابر الأسرة بمدينة نصر، واستقبلت العائلة من بينهم الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، واجب العزاء، حيث اقتصر تقديمه على المقابر ولن يتم إقامة عزاء بعد ذلك بسبب الظروف الحالية للأسرة، وتواجد الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى، خاصة أنها لا تعلم شيء عن وفاة زوجها، حيث إن الأسرة خافت من تدهور حالتها الصحية، خاصة أن وضعها غير مستقر فمازالت تعاني من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».