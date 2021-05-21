تفاصيل 13 وظيفة خالية للعمل بالإمارات والسعودية منها لحديثي التخرج

وفر موقع «فرصنا» المعني بتوفير فرص عمل ووظائف شاغرة في كافة التخصصات داخل مصر وخارجها، مجموعة من الوظائف الخالية للعمل بالخارج، وتحديدًا في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة للعمل بالإمارات والسعودية، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تفاصيل وظائف الإمارات

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: الدهبي للمجوهرات.

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 47 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة بائع

اسم الشركة: بيت الفنون للسجاد.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

تفاصيل وظائف السعودية

وظيفة طباخ

اسم الشركة: العمل بالمملكة العربية السعودية.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1800- 2000 جنيه مصري.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية «توفير وجبة»، توفير سكن «تابع للشركة»، توفير مواصلات «بدل مواصلات»، تأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة طباخين سخن

اسم الشركة: شركة فريدج لإنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة تاريخ.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة -‎ سنتان.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2050 ريالًا سعوديًا.

مميزات الوظيفة: توفير سكن «تابع للشركة»، توفير مواصلات «وسيلة مواصلات على حساب الشركة»، وتأمينات صحية.

وظيفة فني إنتاج عسل

اسم الشركة: غصن ألبان.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مصور فوتوغرافي/فيديو

اسم الشركة: وضوح الأعمال للخدمات التجارية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان-‎10 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 6200 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 6200 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: وضوح الأعمال للخدمات التجارية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎10 سنوات.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4100 - 6200 جنيه مصري.

وظيفة ممرضة

اسم الشركة: شركة الأضواء.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: 3 - ‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 ريال سعودي.

وظيفة سكرتارية

اسم الشركة: شركة الهدى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 ريال سعودي.

وظيفة مصمم ديكور داخلي/انتريور ديزاينر

اسم الشركة: شركة عقارية كبرى.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: 5 - ‎15 سنة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 ريال سعودي.

وظيفة مصمم واجهات

اسم الشركة: شركة عقارية كبرى.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 ريال سعودي.

وظيفة تسويق إلكتروني

اسم الشركة: السهم لأسهم البورصة السعودية.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة خدمة عملاء

اسم الشركة: السهم لأسهم البورصة السعودية.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.