تفاصيل وظائف خالية في البنك الأهلي الكويتي وشركة ماستركارد

طرحت عدد من المؤسسات البنكية مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل بها شريطة توافر مؤهلات علمية ومعرفية بالإضافة للقيام بعدد من المهام والمسؤوليات، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة في التقرير التالي:

وظائف البنك الأهلي الكويتي

نوه البنك الأهلي الكويتي عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى Head of Business Intelligence & Windows Applications، موضحًا الشروط والمتطلبات للراغبين في التقديم على وظيفة البنك.

الشروط والمؤهلات

- من 10 إلى 15 عامًا من الخبرة المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- إدارة وتوجيه عملية تطوير ودعم حلول ذكاء الأعمال وتطبيقات Windows الداخلية.

- تطوير تطبيقات Windows الداخلية حسب التحليل الفني.

- عملية مراقبة استخراج البيانات اليومية.

- تطبيق معايير تكنولوجيا المعلومات «ITIL وISO 20K» في منطقة المسؤولية.

- متابعة قواعد وإجراءات وأخلاقيات قسم تقنية المعلومات.

وظائف شركة ماستركارد

كما أعلنت شركة ماستركارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن مجموعة من الوظائف الخالية وهى:

وظيفة Analyst, Product Delivery

المهام والمسؤوليات:

- قيادة مشاريع تسليم المنتجات المعينة لضمان تحقيق الأهداف التعاقدية والتسليم في الوقت المحدد وأهداف الإيرادات.

- تطوير استراتيجيات التسليم التي تدمج العديد من منتجات وخدمات MasterCard في جهد واحد منسق.

- المساهمة في تحسين منهجية أفضل ممارسات توصيل المنتج.

- التحليل والتحقق من جاهزية السوق وتنفيذ قدرة منتجات وخدمات MasterCard الرئيسية.

- يعمل كنقطة اتصال مركزية «مدير المشروع» للعملاء أو ممثلي عملاء MasterCard في أثناء تنفيذ المشاريع.

- يضمن قياس رضا العملاء عبر إدارة التنفيذ المنتظمة لعمليات ما بعد التنفيذ والمراجعات الجارية.

وظيفة Senior Specialist, Implementation

الشروط والمؤهلات:

- القدرة على التفاعل بشكل جيد مع العميل.

- مهارات اتصال شفهية وكتابية جيدة، مع القدرة على الاستفادة من هذه المهارات في بيئة تعليمية «تقنية أو ذات توجه تجاري».

- مهارات جيدة في إدارة المشاريع.

- القدرة على إدارة التغيير في بيئة العمل الفني.

- القدرة على فهم النظرية والمبادئ مع تأثير الأعمال وتطبيق هذا الفهم على بيئة العمل.

- القدرة على العمل في منظمات مصفوفة وعبر فرق وظيفية.

- القدرة على توفير التدريب الأساسي ونظرة عامة على الوظائف داخل رابطة الدول المستقلة.

- القدرة على العمل في بيئة غامضة.