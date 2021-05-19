تفاصيل 7 وظائف متاحة بـ4 بنوك.. تعرف عليها

أعلن عدد من البنوك عن حاجتهم لشغل وظائف خالية شريطة توافر عدد من الخبرات والقيام بعدد من المهام والمسؤوليات، وتستعرض الوطن تفاصيل الوظائف المطلوبة في التقرير التالي:

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

نوه البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن توافر مجموعة من الوظائف بالبنك وهى:

وظيفة Payment Acceptance Sales Representative - OUTSOURCE (Suez) (South Sinai) (Sharm Elsheikh)

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو في مجال ذي صلة.

- خبرة من 0-2 سنوات في نفس المنصب أو منصب مشابه.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

- مهارات اتصال ممتازة.

- موجهة نحو الخدمة.

- مهارات البيع.

- مهارات التفاوض.

وظيفة CAF PRESCREENER

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة من 0 إلى 2 سنوات.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- معرفة القراءة والكتابة لجهاز الكمبيوتر.

- التفاصيل الموجهة.

- مهارات الاتصال.

- الإلمام الجيد بتطبيقات MS Office.

وظيفة L&D Officer

المهارات والمؤهلات المطلوبة:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 2 - 4 سنوات في مجال التعلم والتطوير.

- على استعداد للسفر من حين لآخر خارج القاهرة حسب طبيعة الحدث «بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع».

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات الاتصال والعرض والتنظيم الجيد.

- مهارات اتصال وتفاوض ممتازة.

- بارع في استخدام MS Office، وخاصة في Excel وWord والإنترنت والبريد الإلكتروني وكذلك نظام أوراكل.

- مهارات تنظيم وتخطيط ممتازة.

وظيفة بنك HSBC

كما أعلن بنك HSBC عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن توافر وظيفة خالية تفاصيلها هي:

وظيفة Collections-CSE

الشروط والمؤهلات:

- أن يكون قد اجتاز اختبار الثانوية العامة أو ما يعادله.

- خبرة العمل ليست ضرورية.

- القدرة على التحدث والفهم والتواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة.

- القدرة على كتابة الرسائل والتقارير التجارية.

- مهارات التحدث والهاتف ممتازة.

- القدرة على التعلم بسرعة والاحتفاظ بالمعرفة ونقلها بشكل مناسب.

- القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- المرونة في العمل في الورديات.

- القدرة على بناء علاقة مع مجموعة واسعة من الناس والتواصل معهم.

- مهارات جيدة في MS Office (Excel ،PowerPoint ،Word).

وظيفة بنك القاهرة

ونشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن» عن توافر فرصة عمل جديدة بالقاهرة.

وظيفة Project Manager

الشروط والمؤهلات:

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

- 6 سنوات على الأقل من الخبرة في إدارة المشاريع ويفضل أن تكون خبرة مصرفية.

- يفضل PMP معتمد / ممارس Prince II.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وظائف البنك العربي

كما نوه البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، عن وظائف خالية، وهي (Payroll Account Manager - مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة) للعمل لدى البنك.

وظيفة مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة

الشروط والمؤهلات:

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

- فهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية.

- ثبت القدرة على تطوير العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- ثبت المهارات التحليلية والنمذجة والفهم الشامل للبيانات المالية.

- فهم ممتاز لممارسات الإقراض.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.

وظيفة Payroll Account Manager

المهام والمسؤوليات:

- تقديم تقارير المبيعات والإيرادات والمصروفات والتنبؤات الواقعية لفريق الإدارة.

- العمل كمستشار مالي لمساعدة العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة.

- تقديم المساعدة في كشوف رواتب المبيعات لجميع أعضاء الفريق «الفروع والمبيعات المباشرة».

- التوصية بمنتج أو خدمة مالية مناسبة للعميل.

- إنشاء استراتيجيات تسويق لتحقيق أهداف المبيعات للبنك.