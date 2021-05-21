توريد 112 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 112 ألف و851 طن من القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021 بمختلف الشون والصوامع على مستوى المحافظة حتى اليوم.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، انتظام عملية توريد القمح دون أي معوقات في عملية التوريد معلنًا تذليل كافة العقبات أمام المزارعين بجميع مراكز التجميع والشون.

وأوضح إنه تم حصاد 232 ألف فدان بقرى ومراكز المحافظة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة التي تقدر بنحو 233 ألف و171 فدان مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام هى 32 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوروناوتبلغ إجمالي السعة التخزينية لها 200 ألف طن.

كان محافظ أسيوط، تفقد أعمال حصاد القمح ببعض القرى والمراكز وتابع توريد القمح بصوامع المطاحن موجها بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مشددًا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع مؤكدًا على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان مناشدًا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

التموين :سعر توريد القمح يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلى من العام السابق وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وأكدت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط هدى إسماعيل انه يجرى متابعة أعمال التوريد يوميًا لاستقبال الأقماح من المزارعين طبقاً لأسعار التوريد ووفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محلياً والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .