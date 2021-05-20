وكيل «الشئون العربية» بالبرلمان: مصر تتحرك في القضية الفلسطينية كدولة عظمى

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر طوال التاريخ حتى اليوم الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، والدولة الوحيدة التى قدمت الدماء والمال من أجل القضية ومستمرة حتى اليوم. وإلى نص الحوار.

أحمد أباظة: ندعو لوحدة الصف الفلسطيني وتنحية الخلافات الداخلية من أجل التصدي للعدوان

ما رأيك فيما يجرى فى فلسطين والعدوان الإسرائيلى؟

- لا بد من التأكيد على أن مصر كانت ولا تزال حتى الآن الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وهى الدولة التى بذلت دماء وأموالاً لنصرة القضية على مر تاريخها، وتوج هذا العطاء بموقف مصر حالياً الذى يثير الفخر مع تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى على كافة المستويات، بداية من فتح الحدود لاستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم فى مستشفيات مصر وإرسال الأطباء والإسعاف إلى غزة، وهو التفاعل النابع من كيان مصر ثم محاولات ومطالبات وقف العدوان والحرب وإرسال قوة أمنية على أعلى مستوى.

إسرائيل ستندم على عدم الاستجابة لمقترحات مصر بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين

وكيف ترى استمرار العدوان الإسرائيلى ورفض وقف إطلاق النار؟

- ندين كلجنة شئون عربية بالبرلمان ونستنكر العدوان الإسرائيلى الغاشم، ونناشد بوقف العدوان الإسرائيلى فوراً وستندم إسرائيل على عدم الاستجابة لمقترحات مصر بوقف إطلاق النار ووقف العدوان، كما أدعو إلى توحيد الصف الفلسطينى، ونادينا فى مصر كثيراً بوحدة الصف الفلسطينى ونبذ الخلافات لمواجهة العدوان الإسرائيلى.

وما رأيك فى مبادرة الرئيس السيسى بإعادة إعمار غزة بـ500 مليون دولار؟

- كل تحركات الرئيس ومبادراته حكيمة ومدروسة، والرئيس دائماً تظهر حكمته ومبادراته فى الأوقات الصعبة، ومبادرة التبرع بـ500 مليون دولار تستحق التحية، وتعكس أن القيادة المصرية فى مصر تعبر عن دولة أفعال لا أقوال، ومنذ البداية تم إرسال مساعدات طبية وإسعاف ووفد أمنى ومعالجة المصابين فى مستشفيات مصر، ثم التبرع لإعادة الإعمار، ثانياً الإعلان جاء فى مؤتمر باريس مما يكشف كثيرين ممن اكتفوا بالإدانات ووضع الجميع أمام مسئولياته للإعمار فى غزة. كما أن هناك تحركات مصرية واعية تؤكد أن الرئيس صاحب مبادرات عظيمة تعكس قوة ومكانة مصر إقليمياً، وتحركات مصر هى تحركات دولة عظمى.

وما تقييمك للموقف الدولى ومنظمات حقوق الإنسان؟

- لا شك أن هناك كيلاً بمكيالين وهو أمر ليس جديداً، وأتساءل عن الصمت الغامض من منظمات ما يسمى حقوق الإنسان التى تخرج علينا كل يوم بالتدخل فى شئون داخلية وهى منظمات ممولة تخدم أصحاب التمويل، ولا يجب التعويل عليها، ولذلك فإن الموقف المصرى كشف كثيرين من دول ومنظمات كثيرة كانت تتشدق كل يوم بحقوق الإنسان.

ما موقف البرلمان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؟

- موقف البرلمان بغرفتيه كان واضحاً منذ اللحظة الأولى بإدانة واستنكار ومطالب بوقف العدوان الإسرائيلى، وانتفض كل النواب رافضين العدوان ومعلنين دعمهم للقضية وقرارات القيادة السياسية وتحركات الرئيس السيسى.

وعبرت لجنة الشئون العربية عن دعم القضية الفلسطينية، وعقدت اجتماعات لدعوة الفلسطينيين لوحدة الصف قبل وقوع العدوان ومتابعة الموقف المصرى ومواقف الدول العربية وسوف تعقد اللجنة اجتماعاً لبحث تلك التحركات الأسبوع المقبل، وسيتم تخصيص جزء من الجلسة العامة الأسبوع المقبل لمناقشة ذلك، فضلاً عن إعداد القوى والأحزاب المصرية قافلة مساعدات موجهة إلى غزة بصحبة وفد برلمانى وممثلين عن الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب والمصريين.

أوقفوا إطلاق النار

نطالب كلجنة شئون عربية إسرائيل بوقف العدوان وإطلاق النار وبدء المفاوضات لحل القضية، فقد ثبت للجميع أن الحوار هو الحل ومصر دائماً تدعو للحوار، وندعم كلجنة تحركات الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية فى هذا الصدد.