من الإعدام للمؤبد.. القصة الكاملة لقتل ضابط مرور على يد عاطل بكفرالشيخ

كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتوقف فور رؤيته لضابط شرطة يواصل أداء مهام عمله، اقترب منه وتشاجر معه بعد مشادة كلامية بينهما نظرا لمخالفته قواعد المرور، فقام الضابط بحكم عمله بسحب رخصة القيادة من السائق الذي خطف السلاح الميري الذي كان بحوزة الضابط وأطلق النار نحوه حتى استقرت رصاصة في صدره.

إطلاق النيران على ضابط مرور غدرا

مشهد مرعب أفزع المارة الذين شاهدوا تفاصيل وقوع الجريمة التي تمت على أحد طرق محافظة كفر الشيخ، وسقط الضابط غارقا في دمائه بعد إطلاق النيران عليه غدرا، وأسرعت قوات الأمن المرافقة له من ضبط المتهم وتمكنت من إلقاء القبض عليه ونزع السلاح منه وسط حالة من الحزن والذهول سيطرت على الحاضرين.

النيابة العامة تحيل المتهم للمحكمة

أحالت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، المتهم الذي يدعي «يونس. أ» ويبلغ من العمر 23 عاما إلي المحكمة بتهمة قتل ضابط مرور بكفر الشيخ عمدا، كما كشفت النيابة أن الجاني كان تحت تأثير مخدر الحشيش أثناء ارتكابه جريمة القتل والاستيلاء على السلاح الميري الخاص بالضابط المجني عليه.

وتبين أثناء التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية ان الضابط كان يواصل عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.

الإعدام للمتهم

وفي 8 مارس عام 2018، كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، قد قضت بإعدام المتهم «يونس» بسبب قتل النقيب مصطفى سمير بدوي، ضابط بمرور كفر الشيخ، وذلك برئاسة المستشار السيد سرحان.

استبدال حكم الإعدام بالمؤبد

وقد تم إلغاء حكم الإعدام بحق المتهم في وقت سابق من قبل محكمة النقض، والتي قضت اليوم، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ، بعد أن إلغائها لحكم الإعدام.