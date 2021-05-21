التضامن: تدريب 224 كادرا حكوميا ضمن برامج تنمية الطفولة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لمكون بناء قدرات الميسرات التابع للبرنامج القومى لتطوير الطفولة المبكرة، والذي يتم في 26 محافظة، درب عدد 224 من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 2016 من ميسرات ومشرفي الحضانات، من أجل تجويد الخدمات المقدمة لـ 30 ألف طفل و240 من أطفال الحضانات بالمحافظات المستهدفة.

زيادة نسبة الإلتحاق بالحضانات

وأكدت التضامن فى بيان لها، اليوم، أنه تتم التدريبات بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لمدة 5 سنوات يتم تنفيذها على مراحل، وتنفذ الآن المرحلة الأولى بقيمة 4 مليون و228 ألف جنيه 4228000 جنيها، وتهدف الشراكة إلى زيادة نسبة الإلتحاق بالحضانات فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء حضانات جديدة وتطويرحضانات أخرى.

التطوير لا يخص البنية التحتية للحضانات فقط

وأوضحت الوزارة، أن التطوير لا يخص فقط البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل أيضًا إعداد مدربين من الكوادر الحكومية، وكذلك على حقيبة الإدارة التنفيذية لمسئولي دور الحضانات والحقيبة التربوية للميسرات، حيث تم تدريب 724 على حقيبة الإدارة التنفيذية والحقيبة التربوية للميسرات و دورات إعداد المدربين TOT، كما تم اعتماد الكوادر المدربة تمهيدًا لقيامهم بمهام تدريبية داخل المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 2016 من ميسرات ومشرفي الحضانات وتدريبهن على موضوعات التغذية والتربية السليمة وصعوبات التعلم والاكتشاف المبكر للإعاقة.

تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة.

وتقام حاليا ورشة عمل تدريب مدربين لـ150 متدربًا على الحقيبة التربوية للميسرات