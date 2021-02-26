ارتداء الكمامة إجباريا.. الطفولة المبكرة تستعد للامتحانات بالفيوم

أعلنت الدكتورة صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، أنّ الكلية أنهت استعداداتها لامتحانات الترم الأول، غدا السبت، موضحة أنّه تم إتخاذ عدة قرارات وقائية في ظل جائحة كورونا، والتي ستنطلق

وأشارت «صفاء»، إلى إتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية في إطار الضوابط والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لعدم تعريض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك العاملين بالجامعة للإصابة أو العدوى.

وأكدت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أنّ الإجراءات شملت، إجراء عمليات التعقيم داخل القاعات واللجان، وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد، مُبينةً أنه سيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الإمتحانية بحيث تكون المسافة بين كل الطلاب متر ونصف على الأقل، مع مراعاة دخول الطلاب في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكراً.

وشددت على استمرار تطهير غرف الكنترول ومراعاة كافة الإجراءات الإحترازية بين الأساتذة، مضيفةً أنّه سيتم توفير عدد كبير من الكمامات والمطهرات وتوزيعها العاملين بالإدارات والكليات، إلى جانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات.

وأكدت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أنّ ارتداء الكمامة سيكون إجبارياً داخل الحرم الجامعي، لافتةً إلى أنّه سيتم توفير المطهرات في كافة الإدارات، والمكاتب، والمعامل، ولدى العاملين لضمان سلامتهم والحفاظ عليهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأضافت أنها كلفت وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأمين الكلية، بوضع خطة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بمرافق الكلية المختلفة، والتأكد من تطبيقها، كما وجهت أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بضرورة التيسير على الطلاب والتواصل معهم والإجابة على استفساراتهم في أي وقت.

وبيّنت عميد الكلية، أنّ الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب هو أولى أولوياتها، لذلك شددت على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الكلية من الطلاب التي تكفل أدائهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول على نحو ملائم للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا.