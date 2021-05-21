تعليمات جديدة للمتقدمين لوظائف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن وظائف جديدة بالمعامل المركزية التابعة بفروع الهيئة المختلفة، والتي يصل عددها إلى 120 وظيفة، للحاصلات على مؤهلات كليات الهندسة والعلوم.

ودعت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بالهيئة طبقاً للإعلان بتفقد البريد الإلكتروني المرسل منه طلب التقدم للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإحدى الوظائف المعلن عنها في الإعلان؛ وذلك لمعرفة موعد الاختبار للسادة المنطبق عليهم الشروط.

وأبدت الهيئة حاجتها لشغل 120 وظيفة لبعض التخصصات للعمل بمعامل وإدارات الهيئة بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها بمحافظات الجمهورية (القاهرة، الإسكندرية، السويس، دمياط، بورسعيد، السلوم) وذلك عن طريق التعاقد لمدة عام طبقاً لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 25 لسنة 2018 طبقاً للبند 3/4 لموازنة الباب الرابع.

وأكدت الهيئة أنه تقرر عقد اختبارات «اللغة الإنجليزية - مادة التخصص» للمرشحين والمنطبق عليهم الشروط المعلنة لخوض الامتحانات المؤهلة للعمل بالهيئة، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، وحتى الإثنين الموافق 31 مايو بمعهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة.

ووفقا لإعلان الوظائف الصادر عن الهيئة فإن أبرز المهن المطلوبة، مهندسي تكنولوجيا، بشرط الحصول على مؤهل من كليات هندسة الحاسبات والحاسبات والمعلومات، للعمل بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، ومتخصصين كيمياء من خريجي كليات العلوم، للعمل بالمعامل الكيميائية، ومتخصصين في هندسة الميكانيكا والكهرباء للعمل بالمعامل الصناعية التابعة للهيئة.

ومن بين شروط الوظائف الجديدة ألا يزيد السن عن 30 عاما، وأن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، بتقدير عام جيد من إحدى الجامعات المصرية، وأن يكون من قاطني المحافظة المطلوب التعيين بها ومقيما بها، عدا مدينة السلوم، فضلا عن امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات على الأقل في مجال التخصص.