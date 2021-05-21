بـ65 ألف طن.. ناقلة الغاز اليونانية تغادر ميناء دمياط متجهة إلى الهند

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 25 سفينة، كما غادرت اليوم ناقلة الغاز المسال «GASLOG SAVANNAH»، والتي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ نحو 65 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى الهند.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32330 طنا، تشمل: «16680 طن فوسفات، و10300 طن يوريا، و3400 طن مولاس، و1334 طن أسمنت، و916 طن نترات أمونيوم».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32770 طنا، تشمل: « 8776 طن حديد، و677 طن إبلاكاش، و2273 طن خشب زان، و 2000 طن خردة، و 2522 طن قمح، و13700 طن ذرة، و1200 طن صودا معبأ، و 1622 طن فول.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات، 2 حاوية وعدد الحاويات الوارد 2 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 384 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 181015 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 75084 طنا.

وغادر قطار بحمولة إجمالية 1321 طن قمح متجها إلى صوامع وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4843 شاحنة.