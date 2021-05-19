الجمعة.. وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد «أبوشقة» في بالم هيلز

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد غدٍ الجمعة، «مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة»، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن في منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة «الجمعة» من مسجد «أبوشقة» ومن المقرر أن ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

ويرفع وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم توجيه الدعوة لكبار رجال الدولة وكبار الرموز الدينية لحضور افتتاح المسجد، كما تم توجيه الدعوة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة.

جدير بالذكر أن وزراة الأوقاف، اختارت موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 شوال 1442هـ الموافق 21 مايو 2021م، تحت عنوان "كفُّ الأذى عن الناس صدقة».

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كما شددت وزارة الأوقاف، على ضرورة التزام المصليين بتوجيهات الوزارة خلال صلاة الجمعة، وكذلك العاملين بالمساجد سواء آئمة أو مفتشين أو عمال، بالإضافة إلى متابعة التطبيق، والتصدي للمخالفات وحددت الوزارة على الإجراءات الاحترازية.