شركات الرقائق الإلكترونية تستغل الأزمة لرفع الأسعار للمرة الرابعة

بعد مضي أكثر من 6 شهور على بداية أزمة الرقائق الإلكترونية التي بدأت بنقص بسيط فى مجموعة فولكس فاجن في الصين في ديسمبر من العام الماضى 2020، بسبب تفضيل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، شركات الموبايلات عن شركات صناعة السيارات؛ لكثرة الطلب على الموبايلات عن السيارات، زادت أسعار الرقائق الإلكترونية 3 مرات متتالية حتى الآن.

في 23 يناير الماضي، رفعت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في تايوان بعد اجتماعهم لتحديد الأسعار الجديدة، كما ذكرت NIKKEI Asia فى ذلك التوقيت، وقررت الشركات التايوانية رفع الأسعار بنسبة 5%.

واستغل المستثمرون هذه الأزمة ليستثمروا ملايين الدولارات فى صناعة الرقائق الإلكترونية بعد زيادة الطلب عليها من شركات صناعة السيارات.

وفي ذلك الوقت كان يتم النظر فى زيادات جديدة، وبالفعل تواصلت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية مع شركات صناعة السيارات لقبول أي زيادات سعرية قد تطبق على أسعار الرقائق الإلكترونية، وقال المدير المالى لشركة UMC المتخصصة فى صناعة الرقائق: «صحيح أننا نحن صانعي الرقائق في وضع مفيد نسبيا على أساس العرض والطلب، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أي زيادات جديدة على مراحل من النصف الثانى من فبراير وحتى نهاية مارس».

وطبقت هذه الزيادة بالفعل في فبراير وحتى مارس بالتدريج بنسبة 15%، وفي أبريل مع بدايته، أعلنت شركة TMSC أكبر مصنع للرقائق فى العالم، زيادة الأسعار مجددا للمرة الثالثة.

وللمرة الرابعة على التوالى، سترتفع أسعار الرقائق الإلكترونية بداية يونيو المقبل، وبحسب وثيقة سرية اطلعت عليها «الوطن»، ستعلن شركة STMicroelectronics، وهي ثاني أكبر مصنع للرقائق في أوروبا، عن زيادة جديدة فى الأسعار.

وتستغل الشركة، النقص الشديد في الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات واستعداد بعض الشركات لدفع أكثر من السعر 30 مرة مقابل الحصول على الرقائق الإلكترونية.