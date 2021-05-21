الإعلامية داليا أشرف: سمير غانم قدمنا للجمهور في «8 الصبح»

أعادت الإعلامية داليا أشرف، التي تقدم برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc» الفضائية، نشر مقطع فيديو للفنان سمير غانم، عندما قدم البرنامج عند انطلاقته منذ سنوات، مؤكدة أن «وشه كان حلو» عليهم.

وظهر سمير غانم وسط ديكور البرنامج، وقال: «السلام عليكم، مبروك لـdmc، إحنا هنتكلم في 8 الصبح وده اسم البرنامج، وأهم حاجة في البرنامج هي التفاؤل والأمل والمعلومة الدقيقة، وده أهم حاجة»، ثم نادى على مقدم البرنامج -آنذاك- الإعلامي رامي رضوان، ليستهل تقديم حلقات البرنامج.

وعلقت «أشرف» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على الفيديو وقالت: «افتتاح برنامج 8 الصبح بتقديم سمير غانم، كان وشه حلو علينا وشرف لينا إن فنان بحجمه هو اللي يقدمنا للجمهور، هتوحشنا».

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية آية جمال الدين، إن الفنان الراحل سمير غانم كان أحد الفنانين الذين شاركوا في الاحتفال بإطلاق فضائية «DMC» مع أوائل أيام إطلاقها، وكان شخصا دائما ما ينشر البهجة في أي مكان يتواجد فيه أمام الكاميرات وخلفها.

وأضافت «جمال الدين»، خلال تقديمها لبرنامج «مساء DMC»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفنان الراحل قد توفي أثر مرضه بالكلي، حيث قالت المصادر للبرنامج من داخل أسرة الفنان الراحل بأنه عانى مشاكل صحية في الكلى، والتي تضاعفت وتفاقمت ولم يكن السبب في الوفاة بفيروس كورونا كما أشاع البعض.

كان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بسبب مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.