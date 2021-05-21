عاجل.. تطور جديد في الحالة الصحية لـ«دلال عبدالعزيز» بعد وفاة سمير غانم

كشف مصدر طبي مطلع على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، عن أن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة قائلا: «حالتها شهدت تحسن بسيط خلال الساعات الأخيرة الماضية وهو التحسن الأهم على المستوى الطبي منذ دخولها العناية المركزة قبل نحو 10 أيام».

مصدر طبي: تحسن بسيطة في حالة دلال عبدالعزيز

وأضاف المصدر الطبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه فى تصريح لـ«الوطن»، إنه لا يمكن تحديد موعد خروج الفنانة دلال عبدالعزيز بعد، قائلا: «إن هناك متابعة دقيقة للحالة لحظة بلحظة وفي انتظار أي تطور ملحوظ للبت في هذا الأمر»، موضحا «أنه لم يتم إخبارها بعد بشأن وفاة زوجها الفنان سمير غانم ذلك كونها لاتزال في حالة حرجة».

يشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز تعانى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم حجزها داخل المستشفى قبل نحو أسبوعين، حيث لاتزال في غرفة العناية المركزة حتى الآن.

وفاة الفنان سمير غانم بعد رحلة فنية طويلة

بينما توفي الفنان سمير غانم، مساء أمس، عن عمر يناهز 84 عاما، إثر وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة لمدة تقارب الثلاث أسابيع بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى، وأقميت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة اليوم، في مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدينة نصر، حيث قررت الأسرة قصر العزاء على المقابر فقط.

يذكر أن الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بجورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«جوليو وروميت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.