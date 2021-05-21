مصر تودع «ملك الضحكة».. 10 لقطات ترصد «لحظات الوجع» بجنازة سمير غانم

ودعت مصر والوطن العربي، اليوم الجمعة، واحدا من أهم فنانيها، هو الفنان القدير سمير غانم، حيث شيعت جنازة الفنان سمير غانم، ظهر اليوم من مسجد المشيير طنطاوى بعد صلاة الجنازة ليتم دفن الجثمان فى مقابر الاسرة بالوفاء والأمل.

وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم «يسرا وإيناس الدغيدي ولبلبة وإلهام شاهين وماجد المصرى وعمرو يوسف ومحمد حماقي ووفاء عامر ومحمود حميدة وأشرف ذكى وروجينا وأكرم حسني ورامى إمام» بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن.

وشهدت الجنازة العديد من لقطات «الألم والوجع»، الذي سيطرعلى الحضور، والذين كان على رأسهم شقيق الفنان سمير غانم الذي انهار فور دفنه قائلا: «زفيته عريس»، ودعى له بالرحمة والمغفرة.

شقيقة الفنان سمير غانم، دخلت فى نوبة بكاء بعد وصول جثمان الراحل للصلاة عليه فى مسجد المشير، بينما كان المشهد أشد ألما على ابنتى الراحل سمير غانم «دنيا وإيمى»، حيث أنهما انهارا فى البكاء بعد انتهاء إجرءات الدفن ووصوله إلى مثواه الأخير.

وكان الراحل الفنان سمير غانم، أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفي قبل أن تتدهور حالته الصحية بسبب مرض الفشل الكلوى وحدوث خلل فى وظائف الجسم الذى أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله الغاية بأحد المستشفيات حتى وفاته.

ومن جانبه، أوضح الفنان حسن الرداد، «أن الوفاة ليست بسبب كورونا وإنما بسبب ظروف صحية أخرى» وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «الفيسبوك».

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز لاتزال تخضع للعلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت مصادر عن أنها لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن».