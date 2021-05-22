حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة: مائل للحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، ودرجات الحرارة، اليوم السبت الموافق 22 مايو الجاري، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن تكون حالة الطقس ليلا، لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى احتمالية وجود فرص بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنحو 30% تقريبا.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 30 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 28 17

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 27 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 17

السلوم 25 18

سيوة 29 18

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 30 18

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 25 19

رفح 25 20

رأس سدر 30 20

نخل 29 16

نويبع 33 24

طابا 29 19

كاترين 29 16

الطور 30 22

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 33 24

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 32 20

أسيوط 33 21

سوهاج 35 24

قنا 37 24

الأقصر 39 25

أسوان 39 26

إدفو 39 26

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 30 24

رأس حدربة 29 24