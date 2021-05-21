حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم: طقس حار وفرصة لسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 21 مايو الجاري.

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقا لخبراء الأرصاد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس ليلا، سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء، وجود حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع احتمالية وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات مقطعة (30% تقريبا).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 34 18

طنطا 34 20

شبين الكوم 34 20

دمنهور 32 18

بلطيم 27 19

مطروح 26 17

السلوم 27 18

سيوة 34 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 34 19

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 33 20

نخل 32 16

نويبع 36 25

طابا 34 21

كاترين 33 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 20

بني سويف 35 21

المنيا 36 23

أسيوط 37 20

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 41 23

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 25

حلايب 32 27

رأس حدربة 31 26