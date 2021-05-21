غرفة الجيزة التجارية تطلق اسم أحمد بهجت على القاعة الرئيسية للاجتماعات

نعت غرفة الجيزة التجارية، الدكتور أحمد بهجت الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الغرفة الذي وافته المنية اليوم، مقررةً إطلاق اسمه على القاعة الرئيسية للاجتماعات بالمقر الرئيسي للغرفة.

وكشف أحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة ورئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة، عن قرار مجلس إدارة الغرفة، إطلاق اسم الدكتور أحمد بهجت على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالغرفة، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد بهجت سيظل واحدًا من رموز العمل العام وذلك بمختلف المجالات الاقتصادية والرياضية، وبذل الكثير في سبيل رفعة وطننا الغالي مصر، مشيرًا إلى الطفرة التي تحققت بغرفة الجيزة خلال فترة رئاسته لمجلس إدارتها.

وتوفى صباح اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد بهجت مؤسس مجموعة شركات بهجت ودريم، وإنترنت مصر، ودريم لاند، وجولدي للأجهزة الكهربائية.

أحمد بهجت فتوح رجل أعمال مصري، يحمل الجنسية الأمريكية، مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية، وشركة إنترفال للسياحة «جزء منها لأن الشركة عالمية» هو فقط وكيل لها في مصر والشرق الأوسط.

البداية من أمريكا كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراة في الولايات المتحدة عام 1982، واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد».

تخرج أحمد بهجت في كلية الهندسة، جامعة القاهرة، قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974، وتم تعيينه كمعيد في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، واستطاع أن يحصل على شهادة الماجستير عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978؛ لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك، إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979، والدكتوراه عام 1982.

وأثناء معيشته في الولايات المتحدة، كان أحمد بهجت يعمل عملا إضافيا إلى جانب دراسته ليساعده على تحمل مصاريف الإقامة حتى استطاع أن يدخر قدرا مقبولا من المال ساعده على تكوين شركة مع 8 مهندسين أمريكيين قبل أن ينهي دراسته.

وبدأت الشركة أثناء زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك للولايات المتحدة عام 1984، وفي هذا اللقاء طلب الرئيس الأسبق من أحمد بهجت العودة للعمل في مصر قائلا له: «لو الناس مثلك لم يعودوا لمصر فمن سيطور البلد» وكان لهذا اللقاء أثر كبير وجعله يقرر العودة إلى مصر.