الغرف التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة

كشف تجار بأسواق الجملة «للخضر والفاكهة» عن ارتفاع كبير فى أسعار الخوخ والعنب والمشمش بنسب تتراوح بين 20-50%، وأرجع «حاتم النجيب»، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، الارتفاع إلى تراجع الإنتاج بنسب تراوحت من 30-40% بالمقارنة بالعام الماضي، كما أدت التغيرات المناخية إلى زيادة الأسعار.

وأضاف «النجيب» أن التغيرات المناخية والارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرياح الشديدة تؤثر على إنتاج الخضراوات والفاكهة في العروة الصيفية، خاصة تلك التي ما زالت في مرحلة النمو، وهي المرحلة التي تؤثر الأتربة على اكتمال نضجها.

وأكد «النجيب» أن الرياح والحرارة المرتفعة أدت إلى تساقط الزهور الخاصة بالفواكه الصيفية التي تمت زراعتها، ما أدى إلى تقليل الإنتاج بشكل كبير وارتفاع أسعار هذه الفواكه، مشيرًا إلى أن أهم الفواكه المتوقع أن ترتفع أسعارها نتيجة موجة الطقس السيئ هي العنب والمشمش والخوخ.

وأشار «النجيب» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وأوضح أن استمرار الموجة الحارة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية لعدم تقبُّل المحاصيل هذه الحرارة، وبالتالي يقل المعروض منها لترتفع الأسعار، رغم جهود الدولة لعمل تهجين المحاصيل لإنتاج أنواع مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة.

ورصد «النجيب» أسعار الفاكهة، حيث يباع المشمش من 20-25 جنيهًا، والعنب يباع بأسعار تتراوح ما بين 10-15جنيهًا للكيلو، بينما سجل الخوخ سعر 8-11 جنيهًا للكيلو، وتباع الجوافة بـ10جنيهات والكنتالوب يباع بأسعار تتراوح ما بين 7 لـ10جنيهات، والفراولة من 7 لـ10جنيهات.

وفى السياق نفسة شهدت أسعار كافة الخضروات استقرارًا، ومنها البامية والكوسة وورق العنب والطماطم والبصل، وتباع الطماطم بـ2.5 جنيه للكيلو، والبصل سجل 2.5 جنيه، فيما سجل سعر البامية 15 جنيهًا للكيلو، والكوسة 5 جنيهات.