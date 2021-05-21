جابر القرموطي: «أحمد بهجت ونجيب ساويرس أصحاب فضل علي»

نعى الإعلامي جابر القرموطي، الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال المعروف الذي وافته المنية صباح اليوم، الجمعة.

وداعا دكتور احمد بهجت ..انت صاحب فضل . pic.twitter.com/ntwfdG5nwF — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) May 21, 2021

ونشر «القرموطي»، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «الدكتور أحمد بهجت واحد من الصناع الكبار في مصر، وعرّف المجتمع المصري بأهمية الصناعة، وذكاء الصناع المصريين، وكان في مقدمتهم، كما أنه مؤسس قناة (دريم) أول قناة فضائية في مصر، وهو دماغة معشوقة للمصريين، ورغم الأزمات الصعبة اللي مر بيها، واللي مش عايز اخش في تفاصيلها، لكن أدين له ولنجيب ساويرس بالفضل».

وأضاف: «لما كنت أحب أخد خبر مميز اتصل بيهم للحصول على أخبار مميزة لنشرها، وكنت أتميز في الأخبار من المصدرين دول، وربنا يرحمه رحمة واسعة، وأعلم مدى الخير اللي كان بيعمله، وكان بيعمل ده في السر، ويرفض النشر، وعمره ما تاجر بعلاقته بالله، وكان رجل في غاية الاحترام».

وأعلنت شهد بهجت، ابنة رجل الأعمال المصري الدكتور أحمد بهجت فتوح، وفاة والدها، خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرةً إلى أن تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا.

وكتبت شهد: «الحمد لله من قبل كل شيء الحمد لله من بعد كل شيء الحمد لله على كل شيء.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا».

وأضافت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».