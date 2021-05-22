6 مستندات للحصول على عداد مياه إنشائي للمباني الجديدة.. اعرفها

يتساءل عدد كبير من ملاك الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها الملاك لإدخال عدد مياه إنشائي عند شروعه في بدء أعمال البناء بالأرض التي يملكها حتى لايتعرض للغرامة أو العقوبة المقررة لسرقة المياه.

استخدام المياه في أعمال البناء لحين إعادة تحويل التعاقد لوصلة دائمة

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الوصلة الإنشائية هي من الوصلات التي يتم التعاقد عليها بغرض استخدام المياه في أعمال البناء والتشطيب لحين إعادة تحويل التعاقد لوصلة دائمة وفق غرض الاستخدام، لافتة إلى أنه يحق للشخص (الطبيعي/ الاعتباري) التقدم بطلب لإنشاء وصلة إنشائية بغرض استخدام المياه في أعمال البناء ومحاسبته بالفئة الإنشائية لحين الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب ثم تقدمه بطلب لتحويل الوصلة الإنشائية إلى وصلة منزلية أو تجارية الاستخدام لمحاسبته بالتعريفة المقررة لغرض الاستخدام من المياه.

وتستعرض «الوطن»، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاع أصحاب الأراضي للحصول على عداد مياه إنشائي بشكل قانوني أثناء القيام بأعمال البناء.

شروط الحصول على الخدمة

- حضور مالك الأرض أو وكيل أعمال عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة للعداد الإنشائي

-صورة من تحقيق الشخصية

-صورة من محضر الاستلام

-صورة خطاب التخصيص

-صورة التوكيل

-صورة رخصة البناء

-إيصال سداد مرافق

الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثة: انتظار موعد المعاينة ويحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة «SMS».

الخطوة الرابعة: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجب

الخطوة الخامسة: استلام الخدمة ويحدد موعد الاستلام عبر رسالة

التزام شركات المياه بالإشراف على التركيب لخطوط التوصيل

وأكدت الشركة القابضة على التزام العميل حال التقدم بمستندات التوصيل لوصلة إنشائية بسداد قيمة مقابل المعاينة للموقع (قيمتها لا ترد)، كما يلتزم بإحضار مستلزمات التوصيل حال عدم توافرها بالشركة بعد مراجعة الجانب الفني بالفرع التابع للمواصفات المطلوبة وتماشيها مع المعايير الفنية واتخاذه إجراءات استصدار تصاريح الحفر وتحمله لكل التكاليف المترتبة على ذلك، لافتة إلى التزام شركات المياه بالإشراف على التركيب لخطوط التوصيل وتركيب العداد بمعرفتها.