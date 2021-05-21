عاجل.. قتيل و6 جرحى جراء زلزال قوي ضرب جنوب غربي الصين

هز زلزال سطحي قوي منطقة بجنوب غربي الصين قرب ميانمار، مساء اليوم الجمعة، ما أدى إلى سقوط قتيل و6 جرحى على الأقل، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر وعلى بعد 28 كيلومترا شمال غرب مدينة دالي بمقاطعة يونان.

عادة ما تسبب الزلازل السطحية ضررا أكبر على سطح الأرض، خاصة في المناطق المأهولة، بحسب «أسوشيتد برس» الأمريكية، وهز الزلزال أنحاء «دالي» بقوة، إلا أن تقارير الإعلام الصيني أظهرت ضررا ماديا ضئيلا.

وقال مكتب الزلازل في مقاطعة يونان، إنه تلقى بلاغًا عن مقتل شخص ووقوع ستة جرحى في منطقة دالي مضيفًا أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة، وكان على عمق 8 كيلومترات تحت السطح.

تشهد المنطقة نشاطا زلزاليا متكررا، وفي عام 2020، أسفر زلزال بلغت قوته 5 درجات في يونان عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 23، وفقا لمركز شبكات الزلازل في الصين.

ضرب أسوأ زلزال شهدته الصين في السنوات الأخيرة الشطر الجبلي الغربي من مقاطعة سيتشوان، إلى الشمال من يونان، عام 2008، فقتل نحو 90 ألف شخص.