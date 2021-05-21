الصين ترحب بوقف إطلاق النار وتتبرع بمليون دولار نقدا لمساعدة فلسطين

رحبت الصين، اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيدة بجهود الوساطة التي بذلتها مصر في هذا الصدد، كما رحبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي قامت بها الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تصريح اليوم، تعليقًا على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني: «ترحب الصين بوقف إطلاق النار بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من وقف إطلاق النار ووقف العنف بشكل فعال، ونقدر جهود الوساطة التي بذلتها مصر والأمم المتحدة وآخرين، كما فعلت الصين الكثير لتعزيز محادثات السلام، وهي مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لزيادة تخفيف حدة التوترات».

وأضاف جيان: «أسفر الصراع الذي استمر لأكثر من 10 أيام عن حالة إنسانية خطيرة في قطاع غزة، الذي يتطلب مساعدة عاجلة من المجتمع الدولي، وستقدم الصين مليون دولار نقدا في إطار المساعدات الإنسانية الطارئة لفلسطين، وستواصل تقديم الإمدادات الإنسانية في ضوء احتياجات فلسطين، وستشارك بنشاط في إعادة إعمار غزة».

وتابع: «كما ستقدم الصين مساعدة ملموسة للشعب الفلسطيني من خلال تقديم مليون دولار من التبرعات ومائتي ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا».

وواصل جيان: «لمنع تكرار مأساة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرة أخرى، ينبغي على المجتمع الدولي أن يشجع على استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وتسوية القضية الفلسطينية بطريقة شاملة وعادلة ودائمة على أساس حل الدولتين، وسوف تدفع الصين مجلس الأمن إلى مراجعة شاملة للقضية الفلسطينية وإعادة التأكيد على حل الدولتين، وستدعو الصين دعاة السلام من فلسطين وإسرائيل لعقد اجتماعات في الصين، ونرحب بقدوم ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين إلى الصين لإجراء مفاوضات مباشرة».

سلطنة عمان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما رحبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي قامت بها الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد بين الجانبين، من أجل حقن الدماء، وبما يتيح وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وأكدت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية نحو إحلال السلام الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في الحرية والكرامة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.