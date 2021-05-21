الصين لشعبها «أرجوكم أنجبوا أطفالا الاقتصاد يتدهور»

شهدت الصين مفاجئة خلال الأيام الماضية حيث أعلنت الحكومة الصينية بيانا من قبل البرلمان الصيني يفيد بإلغاء سياسات تنظيم الأسرة وهو ما يلغي قيود المواليد والذي دخل حيز التنفيذ بداية من عام 2021.

«من فضلكم أنجبوا مزيدا من الأطفال» وكان هذه مضمون رسالة الصين للأزواج بعد عدة سنوات من وضع حدٍّ لمعظم العائلات بطفل واحد فقط.

وكشفت الدكتورة وفاء علي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن عدة أسئلة بسبب التحول المفاجئ وقالت إن جائحة كورونا ألقت بظلالها على العالم كله، وجاءت بمفاجآت، حيث أعلنت الصين عن تراجعها في قرار إنجاب الطفل الواحد وتقوم بفرص غرامات وطرد وظيفي للمخالفين ولكن مع استمرار انخفاض عدد الكتلة السكانية التي استفادت من كثرته الصين ديموغرافيا في الماضي، وكان يمثل قوى بشرية عظيمة، وباتت الأزمة في أن الأعمار السنية تتزايد بمعني أن عدد المواليد بعد 13عاما سيصبح 8 مليون طفل فقط، إذن المجتمع يتجه نحو الشيخوخة.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الصين اعتبرت مسألة الإنجاب قضية قومية لتصبح أمه شابه من جديد وتضع سياسات تشجيع الشباب على الإنجاب، من خلال تخفيض تكاليف التربية حتى لا تتحول الصين إلى مجتمع مسن، خصوصا أن هناك انخفاضا في مستوى امتداد الأعمار السنية الذي يترواح بين 66 :76 عاما، ما آثار المخاوف على اقتصاد الصين في المستقبل، وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن قرار إنجاب طفلا واحدا سوف يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الصيني مع حلول عام 2030.

يذكر أن البرلمان الصيني ألغى سياسات تنظيم الأسرة من خلال القانون المدني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام 2021، ما ترك مجالاً للحكومة لإلغاء قيود المواليد جار تنفيذه، وكانت الصين فى عام 2016 أعلنت عن سياستها «الطفل الواحد» وذلك عبر السماح للمرأة بالإنجاب بمعدل يصل إلى طفلين ونجحت في تغيير السياسة في البداية، وبلغ عدد الأطفال حديثي الولادة في عام 2016 حوالي 17.9 مليون، بزيادة تجاوزت المليون عن العام السابق ثم انخفض إلى 12 مليون في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1961.

وانخفض متوسط عدد المواليد لكل امرأة إلى 1.3 مولود في عام 2020، وهو أقل بكثير من 2.1 المطلوب.