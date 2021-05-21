آخر أخبار المسجد الأقصى.. شرطة الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي على المصلين

في آخر أخبار المسجد الأقصى، اندلعت اشتباكات جديدة في القدس، اليوم الجمعة، بعد ساعات فقط من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتظهر الشرطة الإسرائيلية، في تقرير نشرته وسائل الإعلام الدولية عن آخر أخبار المسجد الأقصى، وهي تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بينما قام المتظاهرون الفلسطينيون بإلقاء الحجارة بعدما اقتحموا ساحة المسجد، وتم اعتقال 16 شخصا.

بالقـ.ـنابل الصوتية.. لحظة استهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/PELTrIgMgX — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 21, 2021

وفي آخر أخبار المسجد الأقصى، نظم مئات الفلسطينيين مظاهرة احتفالية في الأقصى، ولوّحوا فيها بالأعلام واللافتات، بعضها دعمًا لفصائل المقاومة التي تحكم قطاع غزة.

اقتحام المسجد الاقصى الان من قبل قطعان الصهـ اينة. pic.twitter.com/uZ3s6cAiVn — #القدس_ينتفض (@MyPalestine0) May 21, 2021

20 مصابًا

وقالت وكالة رويترز في آخر أخبار المسجد الأقصى: إن مسعفين فلسطينيين قالوا إن نحو 20 فلسطينيا أصيبوا، وإن المواجهات خُمدت في غضون ساعة مع تراجع الشرطة الإسرائيلية إلى مواقعها.

وما جرى في المسجد الأقصى اليوم، يعد أول علامة آثار الخوف من انهيار الهدنة التي أدت إلى توقف العدوان الأخير على غزة، أمس الخميس، بعد ما يقرب من أسبوعين من الهجمات الذي خلفت مئات القتلى من بينهم أطفال ونساء.

شاهد سخرية المصلين في المسجد الأقصى من طريقة ركض جندي احتلالي سمين ... ثم مهاجمته من قبل شاب على على درج قبة الصخرة. pic.twitter.com/YM1aGuwnsx — #القدس_ينتفض (@MyPalestine0) May 21, 2021

وسيتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إلى المنطقة، في الأيام القليلة المقبلة، ويلتقي بنظراء إسرائيليين وفلسطينيين ومسؤولين إقليميين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية أمس الخميس.

منع اليهود

في محاولة لتجنب المزيد من المواجهات، حظرت السلطات الإسرائيلية دخول الزوار اليهود إلى الحرم القدسي في الوقت الحالي، وينظر كثير من الفلسطينيين إلى هذه الزيارات على أنها استفزاز، بينما يقول اليهود إنهم يمارسون حقهم في زيارة أقدس الأماكن اليهودية المزعومة، رغم أن إسرائيل لا تسمح لليهود بالصلاة هناك.

واحتفل الفلسطينيون في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقطاع غزة، بالنجاح الذي حققته الفصائل الفلسطينية في الصراع، بعد ظهر اليوم الجمعة، ونظموا مسيرات كبيرة في المدن الفلسطينية الكبرى.