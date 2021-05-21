10 إجراءات احترازية حكومية لمواجهة كورونا تبدأ غدا
كتب:
محمد مجدي
08:20 م | الجمعة 21 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تبدأ الحكومة، غداً، تفعيل قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، على أن تشمل تلك الإجراءات 10 بنود يتم العمل عليها، وذلك خلال الفترة من 22 مايو حتى الاثنين 31 مايو الجاري.
10 إجراءات حكومية جديدة لمواجهة كورونا
1- استمرار إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمولات من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2- يستمر عمل تلك المطاعم والمنشآت التي تقدم مأكولات ومشروبات بعد التاسعة على خدمة «التيك أواي» وتوصيل الطلبات، دون الجلوس لتناول الطعام داخل المنشأة.
استثناءات من قرار الغلق في التاسعة مساءً
3- استثناء المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية من الغلق في التاسعة مساء.
4- استثناء محال الخضراوات والبقالة والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات وأسواق الجملة المرخصة من مواعيد الغلق.
مواعيد عمل «أسواق الجملة»
5- اقتصار العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.
6- استمرار حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات.
مواعيد غلق «النوادي» و«الجيم»
7- استمرار غلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية «الجيم» أمام مرتاديها من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً.
8- استمرار غلق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من 9 مساءً حتى السادسة صباحاً.
موقف الأفراح من «الإجراءات الاحترازية»
9- إقامة الأفراح في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط، على أن تنتهي في التاسعة مساء بحد أقصى.
فتح الشواطئ العامة والحدائق
10- السماح بفتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة.