10 إجراءات احترازية حكومية لمواجهة كورونا تبدأ غدا

تبدأ الحكومة، غداً، تفعيل قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، على أن تشمل تلك الإجراءات 10 بنود يتم العمل عليها، وذلك خلال الفترة من 22 مايو حتى الاثنين 31 مايو الجاري.

10 إجراءات حكومية جديدة لمواجهة كورونا

1- استمرار إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمولات من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2- يستمر عمل تلك المطاعم والمنشآت التي تقدم مأكولات ومشروبات بعد التاسعة على خدمة «التيك أواي» وتوصيل الطلبات، دون الجلوس لتناول الطعام داخل المنشأة.

استثناءات من قرار الغلق في التاسعة مساءً

3- استثناء المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية من الغلق في التاسعة مساء.

4- استثناء محال الخضراوات والبقالة والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات وأسواق الجملة المرخصة من مواعيد الغلق.

مواعيد عمل «أسواق الجملة»

5- اقتصار العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

6- استمرار حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات.

مواعيد غلق «النوادي» و«الجيم»

7- استمرار غلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية «الجيم» أمام مرتاديها من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

8- استمرار غلق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من 9 مساءً حتى السادسة صباحاً.

موقف الأفراح من «الإجراءات الاحترازية»

9- إقامة الأفراح في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط، على أن تنتهي في التاسعة مساء بحد أقصى.

فتح الشواطئ العامة والحدائق

10- السماح بفتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة.