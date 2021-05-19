خطة الجامعات في مواجهة كورونا خلال امتحانات التيرم الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا استعدادتها بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وذلك بمختلف الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، فضلا عن التشديد على تطبيق عدد من الإجراءات للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب، والمرور بالامتحانات بسلام دون التأثير على مخرجات العملية التعليمية ونظمها وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأوضح عدد من رؤساء الجامعات أن هناك خطة للتوسع من امتحانات البابل شيت للكليات النظرية.

التوسع في البابل شيت للكليات النظرية.. وتخصيص يوم لكل فرقة

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أنه جرى التأكيد على ضرورة الانتهاء من وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التوسع في امتحانات البابل شيت للكليات النظرية وكذلك التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الامتحانات، مشيرا إلى أنه من المقرر تخصيص يوم لكل فرقة لامتحان مادة واحدة.

نجم: التشديد على إلزام الجميع بالكمامة

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على إلزام الجميع بالكمامة وكذلك ضرورة التشديد على ترك مسافات بين ايام الامتحانات خاصة العملية والشفوية مع ضرورة الالتزام بالانتهاء من المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق أعمال الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات ستكون وفقا لقدرات الطالب المتوسط وأن تراعي الظروف الراهنة والمتعلقة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة المتعلقة بأعمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري والامتحانات المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكدا أنه جرى التشديد على إلزام الجميع بالكمامة.

وأضاف سرحان أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون وفقا لما سيقرره مجلس الجامعة، موضحا أن الجامعة لديها الإمكانيات والاستعدادت لإجرائها تحت أي ظرف، مؤكدا أنه يجرى حاليا استكمال المقررات الدراسية والمناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.