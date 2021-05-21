القصة الكاملة لصاحب مخبز اخترق منظومة الدعم وسرق نصف مليون جنيه

جريمة غير تقليدية، نفذها صاحب مخبز بالجيزة، إذ استطاع اختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز من خلال إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليا، وبدأ يسحب كميات من الدقيق البلدي المدعم وصلت إلى حوالي 82٪ وقام ببيعها في السوق السوداء.

الحصول على نصف مليون جنيه من الدعم

واستولى المتهم على ما يقرب من نصف مليون جنيه نتيجة عمليات النصب المتتالية التي قام بها للحصول على أموال من الدعم، حيث ظل لفترة طويلة يواصل جريمته حتى تم كشفه وإلقاء القبض عليه واعترف أمام النيابة العامة بعمليات النصب التي قام بها.

اعترافات المتهم

وأكد المتهم خلال اعترافات في تحقيقات النيابة، بأنه قام بالتلاعب في نظام التشغيل ونجح في الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو نصف مليون جنيه من أموال الدعم.

وقائع نصب مشابهة

لم تكن تلك واقعة النصب الأولى التي تتم عن طريق سرقة الخبز المدعم، بل تمكنت شرطة التموين في وقت سابق من ضبط صاحبة مخبز بلدي في محافظة البحيرة وبحوزتها ما يقرب من 358 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، وقامت المتهمة بتجميع البطاقات للاستيلاء على الدعم المقدر بحوالي 450 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم من وزارة التموين.

كما تمكنت شرطة التموين من ضبط صاحبة محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة وبحوزتها 1.4 طن سكر تمويني، بجانب 300 عبوة زيت تمويني وقامت المتهمة بتجميع البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.