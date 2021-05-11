ضبط صاحب مخبز بلدي إستولى على 260 ألف جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

واصلت مباحث تموين القليوبية حملاتها على منافذ ومخازن السلع الغذائية لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المنتجات حيث تم شن حملة تموينية أسفرت عن ضبط مخبز بلدى قام صاحبه بالاستيلاء على أموال الدعم ومخزن سلع بدون تراخيص.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لإستيلائه على 260036 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدي المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 9,75 طن دقيق فاخر وعدس وأرز معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق، شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على قرى مركز ومدينة طوخ لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات، أسفرت عن ضبط 14 تاجر مخدرات و6 عاطلين بحوزتهم أسلحه نارية.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية الأمن يفيد قيام حملة أمنية مكبرة قادها العقيد وائل رشاد مفتش مباحث شمال القليوبية والمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ أسفرت عن ضبط 6 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وضبط 12 قضية مخدرات ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 14متهما لـ 5 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض و4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا وتمكنت الحمله من تنفيذ 7138 حكما قضائيا متنوعا.