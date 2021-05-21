كيفية التسجيل للحصول على تطعيم كورونا في مصر؟ الصحة توضح بالرابط

دشنت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بكافة المستشفيات وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية التسجيل للحصول على تطعيم كورونا في مصر ، وذلك عبر هذا الرابط.

كيفية التسجيل للحصول على تطعيم كورونا في مصر

وقالت الوزارة إن الموقع الإلكتروني ليس الحل الوحيد للمواطنين للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وهناك خط ساخن خصصته الوزارة على الرقم (105) لاستقبال كافة استفسارات المواطنين، وكذلك قامت الوزارة بتخصيص وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة صحيحة وآمنة ومساعداتهم للحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي لها، أن جميع لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة ولا تستدعي القلق، رغم أن الوزارة تتفهم هذا القلق، ولكن الأعراض الجانبية للقاح كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة وتزول في غضون يومين، مشيرة إلى أن الفريق الطبي الذي يقوم بمتابعة المواطنين الحاصلين على اللقاح على مدار المدة الزمنية بين الجرعتين.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي

وتواصل وزارة الصحة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، مناشدة المواطنين في حال ظهور أي أعراض بضرورة الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.