موقع تسجيل لقاح كورونا.. هل هناك عقوبة لتسجيل بيانات خاطئة عليه؟

يحاول عدد كبير من المواطنين استباق الأدوار للحصول على لقاح كورونا، وسط تساؤلات كبيرة عن تفاصيل الحصول على اللقاح والتسجيل عبر موقع تسجيل كورونا التابعة لوزارة الصحة بجمهورية مصر العربية، لكن هناك تساؤلات طرحت حول تقديم البعض بيانات خاطئة؛ لاستعجال الدور الخاص بهم عن طريق تسجيل بيانات تفيد بأنهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

عقوبة قانونية

الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد أن تسجيل البيانات بشكل خاطئ على موقع تسجيل كورونا لا يعتبر جريمة جنائية؛ لأنه لا يوجد قانون يجرم تسجيل البيانات الخاطئة على المواقع الإلكتروينة، لكنه يعتبر خطأ مادي يستدعى المراجعة والحرمان بشكل مؤقت من الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة.

قاعدة بيانات شاملة

وقال مهران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات كاملة وشاملة بها جميع بيانات المواطنين بكافة أنواعهم، مؤكدًا أنه عندما ندخل الرقم القومي يتم اسيتفاء باقِ البيانات، وفي حالة كتابة الرقم القومي خطأ ستأرشف جميع البيانات لأنها خاطئة.

وعن العقوبات القانونية، أكد مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن العقوبة الأولى هي حرمان الشخص الذي كتب هذه البيانات الخاطئة من الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه لا توجد عقوبة قانونية على تقديم هذه البيانات الخاطئة.

تزوير رسمي

وتابع: «لكن في حالة كتابة هذه الأوراق على ورقة رسمية عليها ختم النسر سيتم معاقبته بالسجن المشدد لأنها تعتبر جناية تزوير في محرر رسمي وعند استخدام هذا المحرر في أي مكان يعاقب بجريمتين الأولى تزوير، والثانية استخدام محرر مزور».

وعن تقديم بيانات كاذبة عن أصحاب الأمراض المزمنة لاستباق الدور للحصول على اللقاح، أكد المحامي إجراء تحاليل طبية قبل بدء إجراءات اتخاذ اللقاح وفي حالة ثبات كذب الشخص يتم أرشفة بياناته وإعطائه دور جديد.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وقالت وزارة الصحة، إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داع للقلق، مؤكدة أن مصر تستعد لتصنيع لقاح صيني مصري خلال الشهر الجاري بعد تسلم 1400 لتر من المواد الخام الخاصة بلقاح كورونا من المقرر أن نتسلمها في غضون يومين لإنتاج أكثر من مليوني جرعة.