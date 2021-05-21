رفع 540 طن قمامة من شوارع وميادين الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة للنظافة ورفع تراكمات القمامة وكنس الشوارع والميادين، باستخدام السيارات المكنسية، بنطاق أحياء مدينة المنصورة، ومشاركة معدات وفرق العمل من 6 وحدات محلية من مراكز ومدن المحافظة، وتمكنت خلالها من رفع 540 طن قمامة وأتربة بالشوارع والميادين، بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة.

قادت الحملة منال الغندور السكرتير العام المساعد، بالإشراف والمتابعة مع رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية، في كل من أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة، لانطلاق حملات مكبرة لرفع القمامة وكنس الشوارع والميادين ورفع الأتربة باستخدام السيارات المكنسية، وبمشاركة معدات وفرق عمال النظافة بالوحدات المحلية المجاورة، وتستمر أعمال الحملات لرفع التراكمات بالشوارع والميادين بأحياء مدينة المنصورة لمدة أسبوع.

جمع 290 طنا في غرب المنصورة

وقال محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، إن إجمالي ما تم رفعه من كميات القمامة والأتربة بشوارع وميادين حي غرب، بلغت نحو 290 طنا بمشاركة معدات وعمال الوحدات المحلية، لكل من السنبلاوين ونبروه وبني عبيد، وشملت المناطق التي تم رفع القمامة، منها «شارع الوحدة، ومنطقة الخلطة الأسفلتية، ومقابر الأقباط والأمن المركزي وأمام مسجد، ومقابر العيسوي، وشارع محمود شاهين، والسكة الحديد، وشوارع المشاية، والجمهورية، والترعة، وكلية الآداب، والنخلة».

جمع 250 طن قمامة في شرق المنصورة

وأوضح محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، أن إجمالي ما تم رفعه من كميات القمامة والأتربة، اليوم الجمعة، بلغ نحو 250 طنا، بمشاركة معدات وعمال الوحدات المحلية لكل من «شربين، ودكرنس وميت سلسيل»، وشملت المناطق التي تم رفع القمامة منها جميع الشوارع بنطاق حي شرق، وفي مقدمتها «شوارع سعد زغلول، وقناة السويس، والجيش، وعلى الطريق الدائري» لتحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدة المحلية.