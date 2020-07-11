محافظ الغربية: منظومة جديدة لإنهاء مشاكل تراكم القمامة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، البدء في تنفيذ منظومة جديدة للمخلفات بهدف التغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمصنع تدوير القمامة بدفره، والتي رافقه فيها اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، حيث شهدا اصطفاف المعدات الجديدة الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ الغربية، أن المعدات الجديدة الواردة من وزارة التنمية المحلية تأتي تنفيذًا لبرتوكول التعاون الخاص بتطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، منذ أيام قليلة عن تسليم محافظة الغربية، لأول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة، والتي تضم 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنًا وسيارات (ماز) سعة 45 طنًا، لنقل المخلفات من المحافظة إلى المدفن الصحي بالسادات، لتحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل عمليات التشغيل وتوريد 5 حفارات و3 لوادر و8 مقطورات قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية.