نائب محافظ القليوبية تشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى تراكم القمامة

أجرت إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية جولة مرور ميداني على المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدى عنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة ومحمد على نائب رئيس حى شرق ومحمد الشابورى مشرف المحطة الوسيطة حيث كلفت ريان رئيس المدينة بإعداد تقرير بحالة السيارات، وانتظام العمل داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات.

يذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحى شرق مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم وذلك بتكلفه إجمالية 25 مليون جنية، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت ريان أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميداني الذي تقوم به للمحطات الوسيطة على مستوى القليوبية، مشيرة إلى أنها شددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين، فضلا عن أنه فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية على الحملات الميكانيكية بمجالس المدن ، فقد تم تفقد الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة بنها للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، ومدى تنظيفها أولاً بأول وتأتى هذة الجولة للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات و التزام السائقين.

ووجهت ريان مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وأضافت أنه فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين ، أجرت جولة لمتابعة إزالة تراكمات القمامة من نقاط تجمع القمامة، حيث تم تفقد نقطة تجمع القمامة أسفل كوبري الفحص ، ونقطة تجمع الموقف العمومي.

وفي إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها، وفي إطار الاستجابة للشكاوي المقدمة من المواطنين عبر الواتس آب ، فقد تفقدت نقل تراكمات القمامة أمام مدرسة جمال الدين الافغاني بالمنشية.

وأكدت ريان على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.