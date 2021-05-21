طبيب نفسي عن مرض «ADHD»: لا ينتقل بالعدوى وغير معروف سببه حتى الآن

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب عين شمس، أن مرض نقص الانتباه وفرط الحركة، غير معدٍ، موضحا أن وجود طفل مصاب به وسط مجموعة من الأطفال يعيشون في المنزل نفسه، لا يعني ذلك أن هذا المرض سينتقل إليهم، مشيرا إلى أن هذا المرض عبارة عن نقص في نمو الجزء الأمامي من الفص الأمامي للمخ، وهو مرض عضوي يصيب الجهاز العصبي، ولكن لو كان الأخ الكبير يعاني من هذا المرض، ولم ينتبه الأهل لهذا الأمر، فمن الممكن أن يقلده أخواته الصغار في تصرفاته.

وأضاف «رامي»، خلال لقائه، الجمعة، مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على شاشة mbc مصر، أن ما يحدث في تلك الحالة تقليد وليس مرض قد يصاب به الأشخاص عن طريق العدوى، موضحا أن هناك الكثير من الأبحاث والدراسات، التي أجريت في محاولة لمعرفة السبب الواضح وراء هذا المرض، وحتى الآن ليس هناك من يستطيع أن يضع يده حول السبب الواضح لهذا المرض.

وأشار أستاذ الطب النفسي بكلية طب عين شمس، إلى أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى هذا المرض، بينها عوامل وراثية تلعب فيها الجينات دورا هاما في إصابة الطفل به، موضحا أن تناول الأم أيضا لأدوية كثيرة خلال فترة الحمل، تؤثر على الخلايا العصبية أو تسبب نقصا بالأكسجين، وقد تكون سببا في إصابة طفلها بهذا المرض كذلك.

وأردف أن هذا المرض حاله مثل حال كل الأمراض النفسية، يحدث بسبب مشكلة معينة تمر بها خلايا الجهاز العصبي للشخص المصاب بها، مشيرا إلى أنه على مستوى هذا المرض بالأخص، فإنه ينتج عن تأخر في نمو الفص الأمامي للمخ، الذي هو بالأساس المسؤول عن تمييز الإنسان عن بقية الحيوانات.