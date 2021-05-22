أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 22-5-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن، اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021، استقرارا في كل الأنواع، بعد أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار يتراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات بجميع مشتقاتها اليومين الماضيين.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار الساعة، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم السبت الموافق 22 مايو الجاري، ومشتقاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن بورصة الدواجن ارتفعت في الأسواق اليوم بسبب زيادة الإقبال، ليتراوح سعرها ما بين 28 و30 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 32 جنيهًا.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو 34 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 38 إلى 39 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب تكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

كما وصل سعر الفراخ البيضاء من 28 جنيهًا، لتصبح بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 32 جنيهًا في السوق المحلية.

سعر البيض والكتاكيت

وشهد سعر كرتونة البيض بالمزرعة ارتفاعا أيضًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا، والبلدي 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن في السوق المحلية:

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج اليوم، نحو 47 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من البط في الأسواق إلى 53 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البانيه عند 85 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 40 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 75 جنيهًا.

وأخيرا سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.