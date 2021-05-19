أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 19-5-2021 في مصر.. ارتفعت 4 جنيهات

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن بمقدار يتراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات، بعد زيادة الطلب على الدواجن بمشتقاتها، حيث ارتفع سعر الفراخ البيضاء من 28 جنيهًا، لتصبح بسعر يتراوح ما بين 30 إلي 32 جنيهًا في السوق المحلي.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار الساعة، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو الجاري، ومشتقاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن بورصة الدواجن ارتفعت في الأسواق اليوم بسبب زيادة الإقبال، ليتراوح سعرها بين سعر 28 و30 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 32 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 34 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 38 إلى 39 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار حسب تكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

سعر البيض والكتاكيت

وشهد سعر كرتونة البيض بالمزرعة ارتفاع أيضًا، نحو 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا، والبلدي 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن في السوق المحلية:

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 40 جنيهًا.

واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج اليوم، نحو 47 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من البط في الأسواق إلى 53 جنيهًا.

وأخيرا استقر سعر كيلو البانيه عند 85 جنيهًا.